فيديو.. ابتكار روبوت يمكنه أن يبتسم مثل الإنسان باستخدام خلايا بشرية

نجح علماء يابانيون في جعل روبوت يبتسم "بشكل طبيعي" من خلال استخدام الخلايا البشرية، في إنجاز يمثّل ثورة تكنولوجية لأنّ الروبوتات عادة ما تكون مغطاة بجلد من السيليكون لا يتعرّق ولا تندمل جروحها.



وعرض باحثون من جامعة طوكيو النتائج التي توصلوا إليها في دراسة نُشرت في مجلة "سيل ريبورتس فيزيكل ساينس"، ونشروا مقطع فيديو بدت فيه مجموعة من الروبوتات وهي تُظهر ابتسامة طبيعية لكن مخيفة.



ولابتكار "ابتسامة طبيعية" حقن الباحثون مادة الجيلاتين في أنسجة بشرية أدخلوها إلى ثقوب في الروبوت، وهي طريقة مستوحاة من الأربطة الفعلية في جلد الإنسان.



يأمل المتخصصون أن توفّر هذه التقنية فهماً أفضل لتكوين التجاعيد وفسيولوجيا تعابير الوجه، وأن تسهم في تطوير مواد لزراعة الأعضاء ومنتجات للتجميل، ويتمثل هدفهم النهائي في تزويد الروبوتات بـ"قدرات الشفاء الذاتي الكامنة" في جلد الإنسان.





This fleshy, pink smiling face is made from living human skin cells, and was created as part of an experiment to let robots show emotion.

