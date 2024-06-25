متعة في وقتها.. على بحر الممزر

بين أحضان المياه، متعة تأتي في وقتها بامتياز، لتطفئ حرارة الطقس، وترطب الأجساد خلال موسم الصيف الذي تحلو فيه مغامرة «الجيت سكي»، وتتضاعف فيه فوائد الدرّاجات المائية.. هنا على بحر الممزر الذي يُعدُّ محطة جاذبة لعشاق هذا النوع من الرياضات، ومحبي خوض تجارب بحرية مختلفة، تشق الأمواج بسرعات عالية، وتتقافز بينها برشاقة، كي تستمتع بالرذاذ المنعش الذي يغمر الوجوه من كل ناحية، وسط هذا العالم الأزرق الجميل.