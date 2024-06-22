ماذا فعلت تلميذة صغيرة في تايلند لتخطف قلوب الملايين ؟

أثار مقطع فيديو لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات في تايلاند وهي تدون دروسها في الصف أثناء إطعام أختها الرضيعة حالة من التعاطف لدى الملايين في البلاد.

وفي التفاصيل نشرت معلمة في مدرسة ابتدائية تايلاندية مقطع فيديو على TikTok في 20 مايو الماضي، يظهر الطفلة وهي تحضر الفصل أثناء رعاية شقيقتها البالغة من العمر عامًا واحدًا.

وتظهر اللقطات الطالبة وهي تكتب بيد واحدة بينما تمسك أختها الصغرى وتطعمها باليد الأخرى.

وأحضرت الفتاة، من مقاطعة براشين بوري بوسط تايلاند، الطفلة إلى المدرسة لأن والدتها كانت مشغولة بالعمل وغير قادرة على رعايتها، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التايلاندية.

وقالت المعلمة إنها شجعت طلابها على عدم تفويت أي درس مهما كانت الظروف، مثنية على حماسة واجتهاد التلميذة التي أحضرت شقيقتها معها لانشغال والدتها وذلك لحرصها على التحصيل العلمي.

واجتذب الفيديو 2.2 مليون مشاهدة وأثار موجة تعاطف مع الطفلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المتابعين "تتمتع هذه الفتاة بمهارات مذهلة لتتمكن من رعاية أختها ومواصلة دراستها أيضًا".

وكتب آخر: "عندما تكبر، ستكون أختها الصغيرة فخورة بأن لديها مثل هذا النموذج الرائع".