شاهد.. لحظة سقوط مذيعة بولندية على الهواء بعد تعرضها للإغماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة

وثق مقطع فيديو متداول، تعرض مذيعة بولندية للإغماء على الهواء بسبب درجة الحرارة.

وأظهر الفيديو، المذيعة وهي تقدم الأخبار، وتقف تحت آشعة الشمس، ثم بدأت تتلعثم في النطق.و الترنح يمينا ويسارا حتى وقعت على الأرض مغشيا عليها بعدما شعرت بالتعب، حيث وصلت الحرارة إلى 24 درجة مئوية.

وقالت المذيعة ماسيوروفكا بعد أن استعادت وعيها، أنها "غابت عن الوعي جراء تعرضها للشمس لفترة طويلة".

وعلقت في منشور لها على منصة "إكس": "لا داعي للقلق، أنا على قيد الحياة، وسأستمر في رفع ضغط دم الأشرار".

ويشهد الطقس في بولندا ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث تراوحت بين 25 درجة مئوية وصولًا إلى 29 درجة.

وسبق أن حذرت منظمتان كبيرتان لمراقبة المناخ في أن أوروبا، القارة الأسرع، في ارتفاع درجات الحرارة، التي ترتفع فيها ضعف المتوسط العالمي، محذرة من العواقب الوخيمة لذلك