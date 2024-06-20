«سناب شات» يطلق أداة جديدة بالذكاء الاصطناعي «لينس ستوديو»

أطلقت شركة "سناب" المالكة لتطبيق "سناب شات"، أحدث إصداراتها من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي سيسمح لمستخدميه برؤية مؤثرات خاصة أكثر واقعية عند استخدام كاميرات الهاتف لتصوير أنفسهم.

يأتي هذا في ظل سعْي الشركة لأن تظل متقدمة على منافساتها في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.

كما كشفت سناب، الرائدة في مجال الواقع المعزز والتي تدخل تأثيرات بالكمبيوتر على الصور أو المقاطع المصورة من العالم الحقيقي، عن نسخة مطورة من برنامجها "لينس ستوديو" Lens Studio، الذي يتيح تطوير خواص الواقع المعزز لـ"سناب شات" وغيره من المواقع والتطبيقات.

وقالت الشركة إن مستخدمي سناب شات سيكونون قادرين على استخدام المؤثرات الخاصة المتقدمة للواقع المعزز، والتي تُسمى "لينسز"، خلال الأشهر المقبلة.

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في سناب، بوبي مورفي، إن "لينس ستوديو" المحسَّن سيقلص المدة التي يستغرقها إنشاء تأثيرات الواقع المعزز من أسابيع إلى ساعات، كما سيتيح إنتاج أعمال أكثر تعقيداً.

وأضاف مورفي: "الأمر الممتع بالنسبة لنا هو أن هذه الأدوات تعمل على زيادة المساحة الإبداعية التي يمكن للمستخدمين العمل فيها، كما أنها سهلة الاستخدام إذ تسمح للمستخدمين الجدد بإنشاء شيء فريد بسرعة كبيرة".

ويتضمن لينس ستوديو، الآن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه الإجابة عن الأسئلة إذا كان المطور بحاجة إلى المساعدة.

وهناك أداة أخرى ستسمح للفنانين بكتابة أمر وإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد تلقائياً يمكنهم استخدامها لعدسة الواقع المعزز الخاصة بهم، ما يلغي الحاجة إلى تطوير نموذج ثلاثي الأبعاد من الصفر.