محتجون يرشون صخور «ما قبل التاريخ» بالطلاء

رش محتجون مدافعون عن البيئة طلاء على صخور ستونهنج الأثرية في بريطانيا، وأظهرت لقطات نشرت على الإنترنت طلاء برتقالياً يغطي بعض صخور البناء الصخري الشهير الذي يعود إلى عصر ما قبل التاريخ.

وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إنها ألقت القبض على شخصين للاشتباه في قيامهما بإتلاف النصب التذكاري الأثري.

وفي مقطع مصور نشرته جماعة «جاست ستوب أويل» المدافعة عن البيئة، شوهد محتجان يرتديان ملابس بيضاء، ويركضان باتجاه صخرتين من صخور ستونهنج، ويرشان الطلاء عليهما فيما حاول شخص آخر التدخل لإيقافهما. وستونهنج هو نصب تذكاري في جنوب إنجلترا، صنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) كأحد أهم المواقع التراثية في العالم، كما أنه أحد المواقع السياحية الأكثر زيارة في بريطانيا.

واشتهرت جماعة «جاست ستوب أويل» في بريطانيا، بسبب الاحتجاجات البيئية التي تشوبها أعمال تخريبية من بينها إغلاق النشطاء لطرق رئيسة، وتعطيل فعاليات ثقافية ورياضية، فضلاً عن أن النشطاء الذين ينتمون لها، قاموا ذات مرة بإلقاء حساء على لوحة لفان غوخ. وتطالب الجماعة، الحكومة البريطانية بوقف عمليات استخراج واستهلاك النفط والغاز والفحم بحلول عام 2030.

ولم ترد هيئة التراث الإنجليزي، وهي مؤسسة خيرية تشرف على ستونهنج، على طلب للتعقيب.