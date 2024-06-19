تجنباً لاستعجال الزبون للدفع.. سوبرماركت ياباني يسجل زيادة في المبيعات بعد تطبيق نظام دفع بطيء

في حين تسعى معظم محلات السوبر ماركت اليوم إلى تسريع عملية الدفع لأقصى حد ممكن، اتخذ سوبر ماركت في محافظة فوكوكا اليابانية نهجًا مختلفًا، مما أدى إلى زيادة في المبيعات بنسبة 10%.

تعاني العديد من المحلات من ضغط العملاء على الآخرين لتسريع تعبئة مشترياتهم والدفع بسرعة، وهو ما يجعل الأشخاص الأكبر سنًا أو ذوي الإعاقة أو الحوامل يشعرون بالضغط والذنب عند عدم تمكنهم من التحرك بسرعة كافية. هذا الشعور بالضغط قد يدفع البعض لتجنب زيارة السوبر ماركت تمامًا.



ولكن سوبر ماركت في فوكوكا وجد حلاً لهذه المشكلة من خلال تطبيق نظام دفع بطيء يمكن للمتسوقين فيه قضاء ما يصل إلى 20 دقيقة دون أي ضغط.

تم تسليط الضوء على هذا النظام في برنامج "الجميع مشرق" على قناة أساهي التلفزيونية. تم تصميم هذا النظام في الأصل لخدمة كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، لكنه أصبح شائعًا بين جميع المتسوقين الذين يشعرون بالضغط أثناء التسوق. وقد اقترحت السيدة أبي نانا من مركز دعم مرض الزهايمر في محافظة فوكوكا هذا النظام، بعدما لاحظت مدى إحباط وشعور كبار السن بالذنب بسبب البطء في الدفع.

في هذا النظام، يمكن للمتسوقين عد نقودهم براحة، وتعبئة مشترياتهم على مهمل، وحتى التحدث مع الموظفين دون أي عجلة.



لا يتم استعجال الزبائن، بل يتم التعامل معهم بابتسامة وحديث ودي.

هذا النظام الفريد أثر بشكل كبير على أرباح السوبر ماركت، حيث أصبح بعض الزبائن يتسوقون بانتظام بفضل عدم الشعور بالضغط، مما أدى إلى زيادة المبيعات بنسبة 10%.



لا تزال الشركة غير واضحة بشأن خططها لتطبيق النظام في فروع أخرى، لكن ردود الفعل الإيجابية على الإنترنت تشير إلى وجود طلب كبير عليه.