بين أكوام من الحقائب.. «موسكينو» تعرض مجموعتها الرجالية

عرض المدير الفني الجديد لدار «موسكينو»، أدريان أبيولازا، أول من أمس، في ميلانو، مجموعة أزياء رجالية، تجمع بين التغيير والأناقة وحرية الحركة، هي الأولى له للعلامة الإيطالية.

وفي مستودع واسع على المشارف الشرقية لميلانو، سار عارضو أزياء بين أكوام من الحقائب الملوّنة.

وافتتحت «موسكينو» بهذا العرض أسبوع الموضة الرجالية المخصص لمجموعات ربيع وصيف 2025، والمرتقب أن يشهد حتى بعد غد 84 حدثاً، بينها 24 عرض أزياء، و52 عرضاً تقديمياً.

واعتمد أبيولازا قصّات سلسة وأقمشة خفيفة. ومن بين قطع الأزياء التي عُرضت أفرول فضفاض نُسّق مع ربطة عنق رفيعة، إضافة إلى قمصان ذات نقوش ريفية، وسراويل جينز مع ذيل قابل للإزالة.

ولم تخلُ التصاميم من الفكاهة، فمنها ما برزت عليه قطع بيتزا أو وجوه مبتسمة كبيرة الحجم، إضافة إلى حقائب على شكل قلب. واستند أبيولازا إلى أرشيفات موسكينو الغنية، وحدّث قطعاً تشتهر بها الماركة.