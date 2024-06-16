«العيد في دبي».. احتفالات مدينة السعادة لا تقبل المنافسة

كالعادة، أعدت دبي لزوارها خلال فترة عيد الأضحى، جدولاً حافلاً بالفعاليات التي تعد الجميع من كل الأعمار والفئات بمفاجآت وسعادة مضاعفة خلال هذه المناسبة السعيدة التي تجتمع فيها العائلات والأصدقاء.

ودعت المدينة سكانها وضيوفها إلى الاستمتاع بمجموعة من احتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من اليوم وحتى 23 الجاري، متيحة للجميع فرصة لصنع أجمل الذكريات مع الأنشطة الترفيهية، وعروض الألعاب النارية، وفعاليات مراكز التسوق الحصرية، وعروض التجزئة، والسحوبات، والجوائز، وباقات الإقامة الفندقية، إضافة إلى قضاء أسعد اللحظات في أفضل الوجهات السياحية بدبي.

وتستضيف دبي مجموعة من الحفلات والعروض الموسيقية في عيد الأضحى، إذ يعود النجم عمرو دياب إلى كوكاكولا أرينا لإحياء حفل غنائي (بعد غد) احتفالاً بعيد الأضحى. وسيقدم «الهضبة» الفائز بجوائز «وورلد ميوزيك» والحاصل على لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مجموعة من أجمل أغانيه على المسرح.

كما تستضيف كوكاكولا أرينا أيضاً نجمي الغناء حسين الجسمي وشيرين عبدالوهاب (يوم الجمعة المقبل).

وترحب دبي أوبرا أيضاً بالجمهور في أمسية أم كلثوم بتقنية الهولوغرام التي تحمل عنوان الأطلال (بعد غد)، إذ سيستمتع عشاق الموسيقى العربية بـ«عودة» الفنانة الأسطورية إلى المسرح من خلال تقنية الهولوغرام برفقة أوركسترا حية في أمسية تجمع بين العالمين الواقعي والافتراضي.

عروض

وستتألق سماء ريفرلاند دبي بعروض الألعاب النارية التي تقام اليوم وغداً في تمام الساعة السابعة مساءً. كما يمكن لزوار المتنزه الترفيهي أيضاً الاستمتاع بمشاهدة عروض الليزر التي تُقام كل ليلة من عطلة عيد الأضحى في تمام الساعة 7:30 و8:20 و9:30 مساءً، وتجمع بين الأضواء والألوان والموسيقى التي ستبهر الزوار.

وتتزين شوارع ومعالم مدينة دبي بديكورات العيد النابضة بالحياة، لإضفاء المزيد من الجمال على أجواء المدينة. ويتألق أكثر من 15 موقعاً في مختلف أنحاء دبي بأجواء احتفالية تبهر سكان المدينة وزوارها.

وتقدم مراكز التسوق في دبي مجموعة كبيرة من فعاليات الترفيه العائلي خلال العيد.

ويمكن لزوار سيتي سنتر مردف مشاهدة العرض المسرحي «نيكلوديون روكس» ولقاء شخصيات العرض، والترحيب بهم من اليوم وحتى 23 الجاري.

وسيحظى الأطفال بفرصة الترحيب بشخصياتهم المفضلة بما في ذلك دورا المستكشفة، ومارشال آند تشيس من باو باترول، وسبونج بوب سكوير بانتس، وشيمر آند شاين من خلال ستة عروض يومية تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً.

وينظم دبي فستيفال سيتي مول عرض «تخيل» يومياً في تمام السابعة مساءً. ويمكن للعائلات الاستمتاع بعروض سيرك «بلوما» في فستيفال باي بدبي فستيفال سيتي مول، التي تستمر حتى 20 الجاري.

ويقدم ميركاتو مول مجموعة من الفعاليات التي يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بها في العيد، إضافة إلى المأكولات الشهية والتخفيضات.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة من العروض الفنية التراثية التي تقدمها الفرق الإماراتية طوال فترة العيد في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي ووك، وممشى الخوانيج، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ونخيل مول، وبلوواترز، ودبي فستيفال سيتي مول، وذا آوتلت فيليدج.

وتقام العروض بدءاً من الساعة 4:30 عصراً طوال عطلة عيد الأضحى.

وستساعد عروض التجزئة الجميع على الاستعداد للاحتفال بالعيد. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعدد لا يحصى من العروض في العديد من المتاجر داخل مراكز التسوق في أنحاء دبي.

وتغطي العروض الترويجية تشكيلة من المنتجات من الملابس والأحذية والإكسسوارات إلى العطور والديكور المنزلي والإلكترونيات.

وتفتح فنادق دبي أبوابها أمام العائلات والأصدقاء، لتقدم لهم العديد من العروض الفندقية التي لا تقبل المنافسة في عيد الأضحى. ويمكن لسكان دبي وزوارها على حد سواء الاختيار من بين مئات الفنادق التي تقدم عروضاً ترويجية مميزة للاستمتاع بالإقامة فيها خلال عطلة العيد.

فرصة للذواقة

وتُعدُّ عطلة العيد الوقت المثالي لاستكشاف مشهد تناول الطعام الرائع في دبي الذي يضم آلاف المطاعم والمقاهي المنتشرة في كل ركن بالمدينة.

وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة تذوق نكهات جديدة واستكشاف تجارب جديدة لتناول الطعام وصنع أجمل الذكريات مع الأهل والأصدقاء.

وتقدم مطاعم دبي قوائم طعام مصممة خصيصاً للاحتفال بالعيد، تضم تشكيلة من المأكولات التقليدية والأطباق الأصيلة التي تناسب الجميع.

وسيستمتع الأطفال بزيارة عالم مدهش الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على تأسيسه. ويقع هذا المعلم المحبوب في مركز دبي التجاري العالمي، وهو موطن لشخصيتي مدهش ودانة، ويستوحي تصميمه من فصول السنة، ويقدم مجموعة جديدة من الأنشطة والألعاب خلال هذا العام.

ويفتح عالم مدهش أبوابه أمام الزوار من 21 الجاري وحتى 18 أغسطس المقبل في قاعات 2 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي.

• مراكز التسوق في دبي تقدم مجموعة كبيرة من فعاليات الترفيه العائلي في العيد.

سحوبات لسعداء الحظ

تنظم مجموعة مراكز التسوق في دبي سحبها السنوي لعيد الأضحى، إذ سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أحد مراكز التسوق الـ18 المشاركة على تذكرة سحب رقمية، مع فرصة للفوز بجوائز تصل إلى 200 ألف درهم. وسيتم إجراء السحوبات في آخر ثلاثة أيام من عطلة العيد والإعلان عن 22 فائزاً في السحوبات.

وتنظم مجموعة دبي للمجوهرات سحبها السنوي المنتظر بمشاركة أكثر من 150 متجراً للذهب والمجوهرات في مختلف أنحاء دبي. وسيحظى 20 عميلاً من سعداء الحظ ممن ينفقون 1000 درهم أو أكثر خلال عطلة العيد، بفرصة الفوز بقسائم بقيمة 5000 درهم لكل منهم.

أجمل اللحظات

قالت نائبة رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سهيلة غباش: إن «المؤسسة تحرص على تنظيم الفعاليات والأنشطة والحفلات التي يستمتع بها المقيمون والزوار خلال احتفالات (العيد في دبي) التي توفر فرصة لصنع أجمل الذكريات مع الأنشطة الترفيهية وعروض الألعاب النارية وفعاليات مراكز التسوق الحصرية وعروض التجزئة والسحوبات والجوائز وباقات الإقامة الفندقية التي تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 30% على العديد من الخدمات والمرافق، إضافة إلى قضاء أسعد اللحظات في أفضل الوجهات السياحية على مستوى المدينة.

وأضافت غباش أن مجموعة من مراكز التسوق في دبي ستستقبل زوارها بفعاليات ترفيهية مميزة وعروض ترويجية جذابة، وستنظم سحوباتها السنوية على جوائز نقدية، إلى جانب عروض الفرق الفنية الإماراتية التي تقام في مراكز ووجهات سياحية عدة.

وأفادت بأن الأطفال سيستمتعون، بالتوازي مع عطلتهم المدرسية الصيفية في عالم مدهش.