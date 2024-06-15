السكك الحديدية مصدومة: نوافذ الشحن الكهربائي ليست للمقالي الهوائية وآلات المساج

شارك عاملون في شبكة القطارات السريعة البريطانية صدمتهم من الطريقة التي يستغل فيها بعض الركاب نوافذ الشحن الكهربائية المخصصة لشحن الهواتف والحواسب في عربات القطارات، والتي من بينها ما يثير الدهشة كتوصيل المقالي الهوائية وآلات التوست، وحتى جزازة العشب الكهربائية.

ونشر عمال نقل على صفحات وسائل تواصل اجتماعي مخصصة للقطارات مشاهداتهم لأكثر الأدوات جنوناً المستخدمة من قبل الركاب في رحلاتهم، وتشمل تلك أدوات كهربائية كبيرة مثل أجهزة تلفزيون عملاقة وأجهزة كمبيوتر، بالإضافة إلى غلايات وحتى آلة صنع الفشار.

كما استخدم مسافرون مجففات الشعر وأجهزة تمليس بانتظام أثناء سفرهم على شبكة السكك الحديدية في المملكة المتحدة، بل إن أحدهم شغل مروحة عملاقة لتبريد مقعده.

ورغم أن المشغلين يضعون الملصقات على نقاط التوصيل ويطلبون من المسافرين شحن الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة فقط، ولكن دون أن يمنع ذلك البعض من استخدامها لأدوات أكبر كما يذكر أحد العمال ملاحظته لاستخدام بعض المسافرين «مكواة لحام، وآلة دخان، ومصباح عادي».

وقال آخر وفقاً لما نقلته «الديلي ستار»: «رأيت شخصاً لديه آلة تحميص خبز في أحد الأيام. ولم يعتقد أن ثمة مشكلة».

وكتب ثالث - ويبدو أنه من المسافرين - أنه استخدم المنفذ الكهربائي ذات مرة واحدة لتشغيل الخلاط الخاص بصنع العصير في رحلة بين نيوكاسل ولندن.

فيما ذكر شخص أنه رأى امرأة تريح قدميها في وعاء مائي لمساج القدمين في الطريق من شيفيلد إلى ليفربول.

من جهتها، قالت عاملة في السكك الحديدية تدعى إيما إنها أثناء عملها كانت فرق كرة القدم المسافرة تجلب في كثير من الأحيان أجهزة التلفاز و«البلاي ستيشن» لتوصيلها، وكانت أدوات تمليس الشعر شائعة جداً أيضاً.