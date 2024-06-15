رجل يعثر على إصبع بشرية في "آيس كريم "..والسلطات الهندية تحقق

بدأت الشرطة الهندية التحقيق في عثور طبيب على جزء من إصبع بشرية في عبوة «آيس كريم» طلبها عبر الإنترنت.

وقال الدكتور أورليم بريندان سيراو، الذي يعيش في مومباي: إنه عثر على الإصبع داخل عبوة «آيس كريم»، طلبتها أخته عبر تطبيق توصيل البقالة.

وأضاف سيراو البالغ من العمر 26 عاماً، في منشور تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه أثناء تناوله «الآيس كريم» شعر بشيء غير عادي في فمه، فبصق ما بداخله، ليتبين أنه جزء من إصبع بشري يبلغ طوله نحو بوصة واحدة، مؤكداً أنه اتصل بالشرطة وأبلغهم بالحادث.

وتظهر الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إصبعاً طوله نحو سنتيمترين يخرج من قطعة الحلوى، بحسب موقع «ذا إنديان إكسبريس».

وبعد اكتشاف الإصبع لم يكتف الرجل بإبلاغ الشرطة فحسب، وإنما كتب رسالة على إحدى الشبكات الاجتماعية تتضمن شكوى ضد الشركة المصنعة للمثلجات، وحتى الآن لم يتلق رداً على رسالته، بحسب تصريحاته.

وفتحت الشرطة قضية جنائية بموجب البلاغ، وأرسلت الحلوى والإصبع التي عثر عليها فيها للمختبر لفحصهما، ولا تزال التحقيقات مستمرة.