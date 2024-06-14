قرار بهدم بناء في اليابان لأنه يحجب "المشهد الطبيعي"

قالت شركة التطوير اليابانية الكبرى سيكيسوي هاوس المحدودة يوم الإثنين إنها ستقوم بهدم مبنى سكني شبه مكتمل في غرب طوكيو، قبل أسابيع فقط من نقله إلى المشترين، بعد أن اشتكى السكان القريبون من أن المبنى يحجب رؤية جبل فوجي جزئيًا.

وقالت شركة Sekisui House، ومقرها في أوساكا، إنها قررت إزالة المجمع السكني المكون من 10 طوابق و18 وحدة سكنية في كونيتاتشي، والذي تم بناؤه على طول شارع معروف بإطلالة على القمة الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 3776 مترًا، بسبب تأثيره السلبي على المشهد الطبيعي.

وتظهر الصورة الملتقطة في 10 يونيو 2024، في مدينة كونيتاشي غرب طوكيو، المجمع السكني الذي بنته الشركة والذي من المقرر هدمه.

وجاءت هذه الخطوة النادرة على الرغم من عقد المطور اجتماعات مع السكان حول هذا الموضوع وإجراء تغييرات على الهيكل مقارنة بالمخطط الأولي، مثل تقليل عدد الطوابق من 11 وخفض ارتفاع كل طابق.

وقال أحد ممثلي مجلس النواب عن سيكيسوي لوكالة كيودو للأنباء "كنا على علم بالثقافة المحلية التي تقدر المناظر الطبيعية، لكننا فشلنا في أخذها بعين الاعتبار بالشكل المناسب. كما نعتذر للأطراف المتعاقدة"، متعهدا ببذل الجهود لمنع تكرار ذلك.

وبدأ بناء المجمع السكني، على بعد حوالي 10 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة جي آر كونيتاشي، في يناير 2023. وتم بيع معظم الوحدات بحوالي 70 مليون ين (446000 دولار) إلى 80 مليون ين.