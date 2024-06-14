جمهور تايلور سويفت يتسبب في زلزال بإدنبره  

قالت هيئة المسح الجيولوجي في بريطانيا، أمس، إن آلاف المعجبين الذين حضروا حفلات تايلور سويفت الموسيقية في اسكتلندا تسببوا في حدوث زلزال على بُعد أميال من مكان الحفل في إدنبره. وتوافد أكثر من 70 ألف معجب، أو من يطلق عليهم اسم «سويفتيز» على ملعب مورايفيلد في مطلع الأسبوع لرؤية عروض نجمة البوب ​​الأميركية. وكان المعجبون يرتدون ملابس لامعة وملونة تصور فترات موسيقية مختلفة من أعمالها.

وذكرت الهيئة في بيان أن رقص المشاركين في الحفل أدى إلى تسجيل نشاط زلزالي في محطات مراقبة الزلازل على بُعد ستة كيلومترات من مكان الحدث.

وأضافت أن هذا النمط تكرر في كل من الأمسيات الثلاث للمغنية مما كان يحدث نشاطاً زلزالياً كل ليلة.

وسجلت عروض سويفت السابقة في سياتل ولوس أنجلوس نشاطاً زلزالياً مشابهاً مع تسجيل عروضها في سياتل نشاطاً يعادل زلزالاً بقوة 2.3 درجة.

وسلسلة حفلات سويفت حول العالم «جولة العصور» هي الجولة الموسيقية الأكثر ربحاً في العالم.