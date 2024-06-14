«حمدان بن محمد لإحياء التراث» في «ملتقى الأرشيف الأول» بالذيد

شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في النسخة الأولى من «ملتقى الأرشيف الأول»، تحت شعار «نحو أرشيف مستدام» الذي أُقيم برعاية المجلس البلدي وبلدية مدينة الذيد، وذلك في إكسبو الذيد في الشارقة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية في الدولة.

وشملت مشاركة المركز إنشاء منصة رقمية تتضمن آخر وأهم إصداراته، وركناً خاصاً بمبادرة «وثيقتي» وصوراً لأهم فعاليات وبطولات المركز.