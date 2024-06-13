حريق هائل يلتهم مصفاة نفط في أربيل

التهم حريق هائل مصفاة للنفط في محافظة أربيل شمال العراق، الليلة الماضية.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن الحريق شبّ في المصفاة وأدى إلى اشتعال مستودعات لمادة الأسفلت، وعملت 10 فرق إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأفادت المصادر من موقع الحريق بأن الدخان الكثيف ارتفع مئات الأمتار وغطى منطقة واسعة.

وفرضت فرق الدفاع المدني طوقاً حول موقع الحريق لمنع امتداده إلى مناطق مجاورة.

ويقع المصفى بعيداً عن المناطق السكنية في محافظة أربيل.