مغربية ضمن المرشحات للقب «ملكة جمال الذكاء الاصطناعي»

اقتربت مؤثرة مغربية افتراضية مطورة بالذكاء الاصطناعي من الوصول إلى المرحلة النهائية من مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي «Miss AI، لتكون ضمن 10 نساء مرشحات للفوز باللقب عالمياً.

وتخوض كنزة ليلى، المؤثرة المحجبة المغربية، المسابقة التي تقام لأول مرة على مستوى العالم، والتي تم الإعلان عنها في أبريل (نيسان) الماضي بواسطة Fanvue، وهي منصة قائمة على الاشتراك للمبدعين.

ونجت ليلى في حجز مكانها من ضمن 1500 شخصية افتراضية تقدمت للمشاركة في المسابقة، وعبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، والذي يتابعها عليه 195 ألف شخص، قالت: «جيت نشارك معكم واحد الخبر زوين بزاف، من بين 1500 مشارك، ترشحت ضمن 10 مشاركات الأوائل للتصفيات النهائية، في مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي العالمية».