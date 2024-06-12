أسباب بطء التئام الجروح.. من البسيطة إلى الخطيرة

أفاد المركز الاتحادي للتوعية الصحية بأن بطء التئام الجروح قد يرجع إلى أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضح المركز أن الأسباب البسيطة لبطء التئام الجروح تتمثل في العناية السيئة بالجروح والاحتكاك والصدمات والضغط والخدش، بالإضافة إلى التدخين والتقدم في العمر.

كما قد يرجع سبب بطء التئام الجروح إلى تناول أدوية معينة مثل الكورتيزون وبعض أدوية السرطان.

أما الأسباب الخطيرة لبطء التئام الجروح فتكمن في الأمراض المزمنة الكامنة كداء السكري وضعف المناعة بسبب أمراض المناعة الذاتية، بالإضافة إلى قصور سريان الدم ونقص الإمداد بالمغذيات.

وتشمل الأسباب الخطيرة أيضا تلفيات الأعصاب ووجود جسم غريب في الجرح والإصابة بالتهاب بكتيري.

وينبغي استشارة الطبيب على وجه السرعة إذا كان بطء التئام الجروح مصحوباً بأعراض أخرى مثل الاحمرار والتورم والقيح والحمى والنزيف المتكرر وانبعاث رائحة كريهة.

وتتمثل أهمية ذلك في تجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على بطء التئام الجروح، والتي لا تقف عند حد نشوء الندبات فحسب، بل قد تصل أيضاً - في أسوأ الأحوال - إلى حد الإصابة بتسمم الدم (الإنتان)، الذي يهدد الحياة.