اكتشاف مبنى أثري «فريد» على قمة تلة في كريت

اكتشف علماء الآثار مبنى ضخماً «فريداً» من الحضارة المينوية، على قمة تلة في كريت، يطلّ على المطار الدولي الجديد المزمع إنشاؤه في الجزيرة، كما أفادت وزارة الثقافة اليونانية أمس.

وأعلنت الوزارة في بيان، اكتشاف المبنى فوق تلة في كاستيلي، كانت مخصصة في السابق لإقامة رادار المطار الجديد، على ارتفاع نحو 500 متر.

وقالت وزيرة الثقافة لينا ميندوني: «إنه اكتشاف فريد، ويتّسم بأهمية خاصة».

وأوضحت أنّ هذا المبنى هو «الأول من نوعه» في جزيرة كريت. وأشارت إلى أنّ المبنى الحجري الدائري الذي تبلغ مساحته نحو 1800 متر مربع، يحتوي على ثماني حلقات «أشبه بالمتاهات» متصلة عبر فتحات صغيرة.

وأضافت أنّ الغرض من استخدام المبنى لايزال غير معروف، فربما كان يُستخدم لإقامة طقوس دينية، لافتةً إلى أنّ نشاطه الرئيس يعود إلى ما بين 3700 و4000 عام.

وعُثر على كمية كبيرة من عظام الحيوانات في الموقع.

وأضافت ميندوني إن هذا الاكتشاف يعني أنّ الرادار سيتعيّن نقله.

ومن المقرر الانتهاء من بناء المطار المصمم لاستيعاب 10 ملايين مسافر سنوياً، في عام 2027.

وشهدت الحضارة المينوية ازدهاراً في جزيرة كريت وجزر بحر إيجة الأخرى حتى عام 1500 قبل الميلاد تقريباً.