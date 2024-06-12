«جائزة العويس الثقافية»: استمرار الترشح للدورة الـ 19

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي عن استمرار الترشح للدورة الـ19 حتى الأول من أغسطس المقبل.

ويحق للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة، على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة.

وتعد جائزة سلطان بن علي العويس، التي أسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987، جائزة مستقلة ومحايدة لا تخضع في معايير منحها إلا للجانب الإبداعي. وتهدف الجائزة ـ التي تبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف دولار أميركي (120 ألف دولار في كل حقل) ـ إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكُتاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي. وتنقسم الجائزة إلى حقول: الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية، إضافة إلى جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، إذ تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما لا تخضع جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لمعايير التحكيم، إذ يتم من قِبل مجلس أمناء المؤسسة اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية. وفاز بالجائزة 105 فائزين من المبدعين أو المكرمين أو الشخصيات الاعتبارية، إذ حصد جائزة الدورة الماضية كل من: الشاعر حسن طلب (حقل الشعر)، القاص أمين صالح (حقل القصة والرواية والمسرحية)، والناقد عبدالله إبراهيم (حقل الدراسات الأدبية والنقد)، والمفكر عبدالسلام بنعبد العالي (الدراسات الإنسانية والمستقبلية).