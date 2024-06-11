ابتكارات تسهّل تشخيص سرطان الجلد

في ظل النقص الذي يشهده عدد أطباء الجلد في فرنسا، تظهر الابتكارات التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي بأنّها أدوات مُساعدة تتّسم بأهمية متزايدة فيما يتعلّق بتشخيص الأمراض الجلدية.

ومنذ أكتوبر الماضي، تنجح آلة «فيكترا 360» التي يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار وعرضها خمسة أمتار في تصوير سطح البشرة بالكامل تقريباً في لقطة واحدة فقط، بفضل عدساتها الـ92 العالية الوضوح. وينتج هذا الماسح الضوئي خريطة للتغيرات الجلدية والشامات في البشرة.

وقالت مديرة «فرانس ديرماتولوجي تيريتوار»، إيزابيل لوبيتال، التي ابتكرت المشروع «بعد أن يطّلع الطبيب على الخريطة يمكنه تكبير حجم أي تغيّر جلدي أو شامة يشك في وضعها، بهدف تحليلها». وتشهد فرنسا سنوياً نحو 18 ألف إصابة بالميلانوما، أخطر أنواع سرطان الجلد. وتسعى شركات كثيرة إلى إحداث ثورة في العلاج المبكر لهذا النوع الخطر من السرطان.