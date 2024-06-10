سارق محب للتكنولوجيا يوجه إنذاراته لصرافي البنوك من شاشة الآيباد

قبضت الشرطة الأمريكية على رجل متهم بسرقة بنك واحد على الأقل في لاس فيغاس ومحاولة سرقة آخر مستخدما جهاز الآيباد بدل الورقة التقليدية التي يستخدمها اللصوص لتهديد الموظفين والصرافين، وذلك وفق وثائق محكمة حصلت عليها محطة 8 .News Now.

وقالت الوثائق إن دونالد مالون (53 عاما) يواجه اتهامات بالسرقة والسطو ومحاولة السرقة، بعد أن عرض في يوم الأربعاء 29 مايو، مذكرة مكتوبة مسبقًا على جهاز الآيباد الخاص على الصراف في أحد البنوك، محذرا إياه وفق ما جاء في المذكرة قائلا "أعطني أوراق عملة كبيرة فقط، ولا تجرب أي شيء، ولا تعطني أي أجهزة تتبع أو عبوات صبغ"، وفقًا لما ذكرته الشرطة.

وقال الضباط إن الصراف أطلق إنذارًا صامتًا عندما اقترب زميله من موقعه، مما أخاف اللص ودفعه إلى المغادرة. ولكنه في صباح اليوم التالي، رفع جهاز الأيباد نفسه في وجه موظف آخر ولكن في منطقة مختلفة، وبحسب الشرطة، فإنه قد قام بتغيير المذكرة لتصبح "أنا مدجج بالسلاح، لا تتحرك ولا تقم بأي حركة مشبوهة، وتصرف وكأن شيئًا لم يحدث". وقالت الشرطة إن الصراف وقتها سلم ما يقرب من 1000 دولار نقدًا للص.

كما علمت الشرطة في وقت لاحق أن مالون كان أيضًا مشتبهًا به في عملية سطو على بنك في هيرميت بولاية كاليفورنيا، وبعدما فحصت السيارة المستخدمة في تلك السرقة تبين أنه تم سحبها من أحد فنادق لاس فيجاس في اليوم السابق لمحاولة السطو على البنك في 29 مايو.

بعدها ألقت الشرطة القبض على مالون في أحد الفنادق يوم 30 مايو، حيث كان يرتدي نفس القميص الذي تم تسجيله في فيديو المراقبة للسرقة في وقت سابق من ذلك اليوم، كما صادر الضباط أيضًا جهاز الآيباد الذي كتب عليه السارق تهديداته.

وأثناء المثول الأول أمام مالون أمام المحكمة، حدد القاضي دانييل ويستماير كفالته بمبلغ 50 ألف دولار. وتم احتجازه في مركز احتجاز مقاطعة كلارك اعتبارًا من يوم الخميس.