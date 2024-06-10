بقرة خارقة في البرازيل تباع بسعر 4 ملايين دولار

تمتلك البرازيل الملايين من الأبقار، ولكن واحدة على وجه الخصوص تعتبر غير عادية، وهي فياتينا-19، التي تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار، وتعتبر أغلى بقرة تم بيعها في مزاد علني على الإطلاق، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويبلغ وزن فياتينا 1,100 كغ، وتعتبر عملاقة مقارنة بشقيقاتها من ذات النوع، لكنها في ذات الوقت ليست طبيعية تماما، بل تشكل تجربة جديدة لإنتاج نوع خارق من الأبقار قادر على تأمين كميات لحم كبيرة.

وفيما تعد صناعة الماشية مصدر رئيسي للتنمية الاقتصادية البرازيلية، فإن طموحات البرازيل في مجال الماشية تتجسد في فياتينا-19، التي جاءت نتاج سنوات من الجهود لتربية أبقار المنتجة لكميات لحم أكبر.

وتقول لوراني مارتينز، وهي طبيبة بيطرية تعمل في هذا المشروع لمحطة "سي بي اس"، إن السعر المذهل للبقرة البيضاء "ينبع من مدى سرعة اكتسابها لكميات هائلة من العضلات، ومن خصوبتها، والأهم من ذلك، من عدد المرات التي نقلت فيها هذه الخصائص إلى نسلها. إنها الأقرب إلى الكمال الذي تم تحقيقه حتى الآن" وتضيف "إنها بقرة كاملة، وتتمتع بجميع الخصائص التي يبحث عنها جميع أصحابها."

وفي البرازيل، 80% من الأبقار هي من نوع زيبوس، وهو نوع فرعي نشأ في الهند ويتميز بسنام مميز أو طيات من جلد الرقبة المتدلي، فيما تنتمي فياتينا-19 إلى سلالة نيلور، التي تتم تربيتها من أجل اللحوم، وليس الحليب، وتشكل معظم المخزون البرازيلي.

وفيما يزدهر هذا القطاع شكل المزاد الأكثر شهرة Elo de Raçaوالذي أقيم في 28 أبريل علامة في المستوى القياسي الذي وصلته أسعار الأبقار اللاحمة والمهجنة في البرازيل، حيث قدر سعر البيع النهائي لإحدى الأبقار المستنسخة واسمها دونا إلى قيمة إجمالية بـ 3 ملايين دولار.

وتأتي البرازيل، إلى جانب الولايات المتحدة، في طليعة علم وراثة الماشية إذ تعتبر الحيوانات الاستعراضية مثل دونا وفياتينا-19 نادرة في البرازيل، فيما يشكل تعداد الأبقار العادية أكثر من 230 مليون بقرة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية وهي أكبر مجموعة من الأبقار في العالم.