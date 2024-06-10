بوتين يفاجئ نجل قاديروف باجتماع شخصي... ويقدم له نصائح «قبل الزفاف»

كشف الزعيم الشيشاني رمضان قديروف عن دعوة خاصة تلقاها نجله إيلي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لتهنئته بزواجه المنتظر.

ونشر قديروف صوراً جمعت بوتين ونجله، حيث احتضنه مهنئاً إياه، ومقدماً له بعض النصائح قبل زواجه، وفق ما قال قديروف على قناته ب«تليجرام».

وقال قديروف، «إن الرئيس بوتين تحدث مع نجله في اجتماع خاص عن كيفية أن يصبح مفيداً للبلاد، وحول الدور المهم الذي يلعبه الشباب في مستقبل روسيا، كما أعطاه «تعليمات حكيمة» وهو مقبل على حياته الجديدة».

وأكد أن اللقاء ألهم ابنه وحفزه بشكل كبير، وشكر بوتين نيابة عن عائلة قديروف والشعب الشيشاني لدعمه طريق نجله، وكذلك لمساهمته الشخصية التي لا تقدر بثمن لتشكيل وتطوير المنطقة.