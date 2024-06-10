وطن التعايش يحتضن «الإمارات تحب الفلبين»

في أجواء من المحبة والتعايش، وبحضور أكثر من 20 ألف شخص، احتضن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، احتفالية «الإمارات تحب الفلبين»، التي نظمت بمناسبة مرور 126 عاماً على استقلال الفلبين.

ونظمت الاحتفالية صفحة «الإمارات تحب الفلبين»، بالتعاون مع شرطة دبي، بهدف الاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون بين الشعبين الصديقين.

وسلطت الاحتفالية الضوء على الثقافة الفلبينية وإسهامات الجالية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات.

وتضمنت «الإمارات تحب الفلبين» مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بما في ذلك العروض الموسيقية والرقصات الفولكلورية التي تعبّر عن الثقافة الفلبينية بمختلف جوانبها، إضافة إلى استعراض بعض الحِرف اليدوية والفنون، وفقرات ترفيهية للأطفال ومسابقات ثقافية.