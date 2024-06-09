قريباً لن تضطر للدوام .. شخصٌ ما سيذهب بدلاً عنك !

يتوقع علماء أن فكرة الذهاب الى العمل بشكل يومي، وختم البطاقة، وإحصاء ساعات الدوام ستصبح قريبا من الأفكار المنقرضة. ورغم ذلك فإن الدوام عن بُعد لن يكون هو البديل.

ما هي الخطة إذاً ؟! وكيف يستعد العلماء لهذه الخطوة الدراماتيكية؟ الفكرة ببساطة أن توأمك الرقمي قد يتمكن من أداء مهامك بدلاً عنك!

فبحسب التطورات التكنولوجية المتسارعة وثورة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح العالم، يؤكد الخبراء بأنه سيكون هناك توأم رقمي ذكي. والمفاجأة هي أن هذه الفكرة موجودة بالفعل، والشركة التي تسعى لتطبيقها هي "زووم" Zoom. وأنك قريبا ( ليس قريبا جداً بالطبع) لن تحتاج إلى الذهاب بنفسك للمكتب يوميا !

فقد طرح إيريك يوان، الرئيس التنفيذي للشركة رؤية مستقبلية وهي "توفير مساعد ذكي لأداء المهام الروتينية" عبر منصة "Zoom Workplace".

وستكون مهام المساعد الرقمي الذكي محصورة في الرد على المكالمات والإيميلات وتلخيص الاجتماعات وتنفيذ المهام الإدارية.

وبالطبع، فإن الهدف من هذه الفكرة الإلكترونية هو إثبات أن الذكاء الاصطناعي يختصر عليك الوقت ويؤدي المهام الروتينية، بينما أنت تركز على المهام الإبداعية، التي ليس في استطاعة الذكاء الاصطناعي (على الأقل حتى الآن) القيام بها.