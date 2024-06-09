لوحة ضخمة للسعادة في دبي

رذاذ النافورة يلامس الوجوه وينعشها، ونغماتها الشرقية والغربية ترضي جميع الأذواق، والمياه التي تنطلق إلى أعلى متحدية الجاذبية ترسم لوحة ضخمة للسعادة، وتمنح ضيوف دبي فصلاً جديداً من الإبهار، وســـط مؤثـــــرات مــدهشـــة تلتـقي في هذه البقعة الساحرة، من أمام برج خليفة، وحيث أكبر مركز تسوّق في العالم، بقلب المدينة التي تستقطب زواراً من جهات الأرض المختلفة، وتقدم لهم مفاجآت لا تتوقف مع كل خطوة، لكي تظل ذكرى رحلة دبي خالدة لا تنسى.. بالصوت والصورة والنافورة الراقصة.