وفد من جمعية الصحفيين الإماراتية في ضيافة «إقامة دبي»

زار وفد من جمعية الصحفيين الإماراتية الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بهدف بحث أفق التعاون المشترك وتعزيز استدامته مع القطاع الإعلامي بمختلف مؤسساته وأذرعه.

وكان في استقبال الوفد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، وعدد من كبار الموظفين.

وضم وفد الجمعية الذي ترأسته رئيسة الجمعية فضيلة المعيني، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الطنيجي، وعضوي مجلس الإدارة حسن عمران الشامسي وريم البريكي.

وتخللت الزيارة جولة ميدانية للوفد في مرافق الإدارة، اطلع خلالها وفد الجمعية على أحدث الأنظمة والخدمات التي تقدمها «إقامة دبي» لدعم أصحاب الهمم وسعادة الموظفين، إذ تمكنت «إقامة دبي» من دمج 31 شخصاً من هذه الفئة في بيئة العمل.

كما استمع الوفد إلى شرح حول الأنظمة التي تأتي في إطار حرص الإدارة على تحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي وتعزيز بيئة العمل الإيجابية من خلال إدارة سعادة الموظفين وجودة الحياة.

وقال الفريق محمد أحمد المري: «فخورون بما تقدمه إدارتنا من خدمات مبتكرة تسهم في رفع جودة حياة الموظفين العملية»، مشيراً إلى التزام «إقامة دبي» بالتواصل والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، لاسيما الإعلامية، من خلال ما تحظى به الإدارة العامة من سمعة مؤسسية رسخت من مكانتها الرائدة في مجالات الشفافية، وسرعة التواصل والاستجابة مع القطاع الإعلامي، والدقة في إيصال المعلومات.

من جانبها، أعربت فضيلة المعيني عن تقديرها للجهود المبذولة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والمستوى المتقدم للخدمات والأنظمة التي اطلعت عليها خلال الجولة، موضحة أن الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والزيارات التي تنفذها جمعية الصحفيين الإماراتية، لتعزيز التعاون البناء والمثمر مع المؤسسات الحكومية.