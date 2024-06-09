أصغر مرشحة للثانوية العامة في فرنسا.. عمرها 9 سنوات

أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية، أول من أمس، أن فتاة تبلغ تسع سنوات باتت أصغر مرشحة لنيل شهادة الثانوية العامة (البكالوريا)، وأصبحت صاحبة الرقم القياسي في تاريخ هذه الامتحانات التي تتوّج المرحلة المدرسية وتؤهل لمرحلة التعليم العالي.

وأوضحت الوزارة على هامش مؤتمر صحافي عن امتحانات الثانوية العامة، أن «التلميذة التي لاتزال في سنّ تلاميذ المرحلة الابتدائية والمنتمية إلى مدرسة في مدينة ستراسبورغ (شرق فرنسا)، تقدّمت بترشيح حرّ لدورة (البكالوريا) التي تنطلق في 18 الجاري بمسابقة الفلسفة».

وسُجّلت المرشحة الصغيرة في فرع الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وخضعت أخيراً، لما يُعرف بـ«الاختبارات المحددة» التي تندرج في إطار «التقييم المستمر».

أما الأكبر سناً بين المرشحين - البالغ عددهم 728 ألفاً و164 مرشحاً - في عمر الـ76.

وذكر المدير العام للتعليم المدرسي، إدوار جيفري، أن أصغر المرشحين لـ«البكالوريا» يكون عادة «في الـ12 أو الـ13». وفي العام الماضي، كان الأصغر يبلغ 12 عاماً.

وأنشئت امتحانات «البكالوريا» بموجب مرسوم صادر في 17 مارس 1808، وأُجريت للمرة الأولى عام 1809، في شكل اختبارات شفهية فقط، واقتصر عدد الذين نالوا الشهادة يومها على 31. وكانت جولي فيكتوار دوبييه في 1861 أول امرأة تحصل عليها، وكانت يومها في الـ37 من العمر.

• الفتاة أصبحت صاحبة الرقم القياسي في تاريخ هذه الامتحانات في فرنسا.