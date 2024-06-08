ثعبان عملاق يبتلع امرأة.. أخرجوا «فريدة» بكامل ملابسها من بطنه

عثر على امرأة ميتة داخل بطن ثعبان ابتلعها في وسط إندونيسيا، كما أفاد مسؤول محلي اليوم (السبت).

وعثر زوج فريدة (45 عاماً) وسكان قرية كاليمبانغ في مقاطعة سولاويسي الجنوبية، على المرأة داخل ثعبان يبلغ طوله نحو خمسة أمتار.

وقال زعيم القرية سواردي روسي، لـ«وكالة فرانس برس»، إن فريدة، وهي أم لأربعة اولاد، اختفت مساء الخميس الماضي، ثم بدأت عملية البحث عنها.

وأوضح أن سكان القرية بحثوا عنها في المنطقة، وسرعان ما رصدوا «ثعباناً بطنه كبير. فقرروا أن يشقوه ليظهر أمامهم رأس فريدة». وكانت المرأة بكامل ملابسها.

وقضت نسبة كبيرة من الأشخاص في إندونيسيا خلال السنوات الأخيرة بعدما ابتلعتهم ثعابين.

وخلال العام الماضي، قتل سكان منطقة تينانجيا في جنوب شرق سولاويزي ثعباناً طوله ثمانية أمتار، خنق مزارعاً وأكله.

وفي العام 2018، عُثر على امرأة تبلغ 54 عاماً ميتة داخل ثعبان طوله سبعة أمتار في بلدة مونا بجنوب شرق سولاويزي. وسنة 2017، التهم ثعبان يبلغ طوله أربعة أمتار مزارعاً في غرب سولاويزي في مزرعة لزيت النخيل.