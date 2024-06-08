دبة تهاجم مدربها أثناء عرض.. فيديو

هاجمت دبة مدربها بعد محاولته باجبارها على أداء عروضها بالقوة، في عرض مسمى بـ"السعادة" والمقام في سيرك ماش، أوبنيسك، روسيا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأوضحت لقطات الفيديو التي التقطها أحد أفراد الجمهور، المدرب أوليج كراسوف، وهو يجبر الدبة على الجلوس على كرسي مع ربط زوج من الزلاجات بمخالبها الخلفية، حيث مسك كراسوف فراء الدبة بكلتا يديه وسحبها من الكرسي، ليجبرها على الوقوف على رجليها الخلفيتين ثم يسحبها المدرب بقوة على طول أرضية السيرك المستديرة الحمراء على زلاجاتها قبل أن يتركها تخرج بسرعة، ولكن عندما سقطت الدبة على الأرض، قفزت نحو مدربها حتى تضربه وتسحبه إلى الأرض بينما كافح المدرب للسيطرة على الدبة.

وقام الآباء بإخراج أطفالهم من الساحة، بينما اندفع عمال السيرك المذعورون إلى المسرح في محاولة لترويض الدبة الغاضبة، وبحسب التقارير المحلية، نجا المدرب دون تعرضه لأي إصابة خطيرة، ووصفت إدارة السيرك الهجوم بأنه "طبيعي"، وقالت في بيان ": إنها لم تؤذه على الإطلاق. كانت في الواقع تلعب معه..هذه هي أفعالها العادية.. أنها تحبه".

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