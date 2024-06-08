امرأتان في "هليكوبتر" تطلقان النار على "لامبورغيني".. فيديو يجر صاحبه إلى السجن

تعرض ناشط شهير على "يوتيوب" للاعتقال في الولايات المتحدة، بعد تصويره وإخراجه لفيديو يصور إطلاق ألعاب نارية من طائرة هيلكوبتر تجاه سيارة لامبورغيني.

وأعلن مكتب المدعي العام في كاليفورنيا أن سوك مين تشوي ( 24 عاما)، المعروف أيضا باسم أليكس تشوي، اعتقل الأربعاء، ووجهت إليه تهمة التسبب في وضع جهاز متفجر أو حارق على متن طائرة، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

ووفقا لإفادة خطية مقدمة مع الشكوى الجنائية، نشر تشوي، الذي يمتلك ما يقترب من مليون متابع على "يوتيوب" و1.2 مليون متابع على "إنستغرام"، مقطع فيديو بعنوان "تدمير لامبورغيني بالألعاب النارية"، في 4 يوليو 2023

وذكرت الإفادة الخطية أن مقطع الفيديو الذي يبلغ طوله 11 دقيقة تقريبا، والذي لم يعد منشورا على صفحات تشوي على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر امرأتين تطلقان الألعاب النارية من المروحية باتجاه السيارة الرياضية.

وأوضح المدعي العام أن "تشوي ظهر يشير إلى نفسه خلف الكواليس، وهو ينسق التصوير".

وتعتقد السلطات أن اللقطات تم تصويرها في يونيو 2023 في مقاطعة سان برناردينو بكاليفورنيا، حيث قدم مكتب إدارة الأراضي صورا لعلامات الإطارات التي خلفتها السيارة الرياضية، وفقا للمدعين العامين.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام سياران ماك إيفي، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات نتيجة لهذا الفيديو.

وتضم عشرات مقاطع الفيديو على قناة تشوي على "يوتيوب" سيارات رياضية فاخرة براقة، رغم أن أحدث مقطع فيديو تم نشره في ديسمبر.

وقال ماك إيفي إن تشوي ظهر لأول مرة في المحكمة يوم الخميس وأطلق سراحه بكفالة قدرها 50 ألف دولار ولم يقدم التماسا، ومن المقرر أن يتم توجيه الاتهام إليه في الثاني من يوليو المقبل.

وفقا للمدعين العامين، يواجه اليوتيوبر عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن إذا أدين بالتهم الموجهة إليه.