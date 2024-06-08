1500 عارضة في مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي

يبدو أن الذكاء الاصطناعي لن يترك بابا إلا ويطرقه، فبعد أن تفاخرت شركات بتصميم عارضات أزياء اصطناعيات يجنين المال من متابعي حسابات التواصل الاجتماعي، بدأت الشركات في محاولة جعل الأمر أكثر إثارة عبر تنظيم مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركةFanvue ، عن أول مسابقة ملكة جمال في العالم للعارضات الإناث المولدات بالذكاء الاصطناعي، Miss AI ، حيث سيتم تحكيم المتسابقات على أساس الجمال والانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي إضافة لطرق استخدام منشئهن لأدوات الذكاء الاصطناعي.

وفيما تم الإعلان عن المسابقة في الأصل في أبريل 2024 بواسطة Fanvue، وهي منصة قائمة على الاشتراك للمبدعين، فإن نتائجها ستعلن نهاية الشهر الحالي، وفقا لما يذكره موقع أوديتي.

وتم تقديم حوالي 1500 فتاة من إنتاج الذكاء الاصطناعي من قبل مبدعين من جميع أنحاء العالم، لكن 10 منهن فقط وصلن إلى القائمة النهائية. ومن المتوقع أن يفوز المبتكرون الثلاثة الأوائل بجوائز إجمالية قدرها 20 ألف دولار، كما من المتوقع أن يحصل مبتكر المتوجة بملكة جمال الذكاء الاصطناعي على 5000 دولار.

وقال ويل مونانج، المؤسس المشارك لـ Fanvue: "ما فعلته الجوائز هو الكشف عن المبدعين الذين لم يكن أحد منا على علم بقصصهم الدرامية المقنعة، إلى جانب المبدعين الموهوبين الذين يقفون وراءهم في إنشاء محتوى لمعجبيهم" ويضيف "هذا هو جمال مساحة منشئي الذكاء الاصطناعي. إنها تمكن الأشخاص المبدعين من دخول اقتصاد المبدعين من خلال إبداعاتهم التي أنشأها الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى أن يكونوا أصحاب الوجه بأنفسهم."

ويتم وصف الذكاء الاصطناعي بالفعل على أنه" الحدود الجديدة في التسويق عبر المحتوى والمؤثرين، مع المزايا التي يتم الاستشهاد بها غالبًا وهي توفر النماذج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما لا تحتاج للرعاية مقارنة بالأشخاص الحقيقيين، إضافة للقدرة على الظهور فعليًا في كل مكان وفي أي وقت."

ورغم أن التكنولوجيا لا تزال غير مثالية، حيث لا يزال من السهل التعرف على معظم النماذج التي تم إنشاؤها على أنها "مزيفة"، إلا أنها تتطور بسرعات مذهلة. على الرغم من شعبية الصور الرمزية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، فقد نالت المسابقة نصيبها من الانتقادات من الأشخاص الذين اتهموها بزيادة تفاقم معايير الجمال غير الواقعية التي وضعتها وسائل التواصل الاجتماعي.