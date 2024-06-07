زبائن متجر روسي يلعقون قشر البيض ليحصلوا على تعويض

بعد أن أعلن صاحب سلسلة سوبر ماركت روسية أنه سيدفع مليون روبل لكل شخص يثبت إصابته بتسمم غذائي من منتجات المتجر، قرر الكثيرون قبول عرضه والتصرف على أساسه.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت سلسلة متاجر جيزنمارت، ومقرها يكاترينبرج، لانتقادات بسبب بيعها منتجات غذائية فاسدة أدت إلى إصابة 18 شخصًا على الأقل بالتسمم الغذائي ونقلهم للمستشفى. ونتيجة لذلك، رفض العديد من الموردين العمل مع الشركة.

إثر ذلك أعلن مؤسس شركة جيزنمارت في محاولته لإصلاح سمعة الشركة تعويض كل شخص يثبت أنه قد تسمم بسبب منتجاته بمبلغ مليون روبل (11000 دولار)، وهو الإعلان الذي انتشر على نطاق واسع، فقرر البعض استغلاله. ووفقا لموقع "أوديتي" الإخباري لم يمض وقت طويل حتى بدأ الناس يحاولون الإصابة بالتسمم الغذائي في جيزنمارت والحصول على تعويض.

وقالت "قناة بازا تيليغرام " التي كانت من بين أولى وسائل الإعلام التي أفادت بأن الناس كانوا يشترون منتجات جيزنمارت الغذائية على أمل أن تكون ملوثة بدرجة كافية لضمان حصولهم على الدفع. كان البعض يائسين للغاية لدرجة أنهم لجأوا إلى لعق قشر البيض مباشرة في السوبر ماركت لزيادة فرص إصابتهم بالتسمم الغذائي.

بدوره اشتكى إيفان زايتشينكو، مؤسس السلسلة من مزاعم التسمم الغذائي التي جاءت "دون أي دليل قوي"، مؤكدا أنه من أجل ثني الناس عن القدوم إلى السوبر ماركت الخاص به ومحاولة الإصابة بالتسمم الغذائي، فإن الأشخاص الوحيدين المؤهلين للحصول على تعويضه البالغ مليون روبل (11000 دولار) هم الأشخاص الـ 18 الذين عولجوا في الأصل من التسمم الغذائي. وأعلن " سيتم تجاهل الجميع! عدا ذلك"، خاتما " لذا من فضلكم، لا تلعقوا قشر البيض، فهو خطير للغاية (على الصحة)."