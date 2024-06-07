«أبوظبي للغة العربية» يستعرض إسهاماته في «أدب الطفل»

شارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الـ15 من «الملتقى العربي لأدب الطفل»، وحملت شعار «أدب الطفل ومنظومة القيم والقضايا البيئية»، بمشاركة خبراء وباحثين في مجال الإبداع الأدبي الموجه للأطفال واليافعين.

وأكد المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، سعيد حمدان الطنيجي، أن رؤية المركز لأدب الطفل تقوم على إيمانه بأهمية مرحلة الطفولة في تكوين الإنسان وتنشئته، وتأسيساً على هذا الفهم تشكلت البرامج والأنشطة والإصدارات التي تستهدف الأطفال والناشئة، والتي توزعت اهتماماتها على كل محاور عمل المركز من مطبوعات وإصدارات مسموعة ومرئية، وأنشطة تعليمية وثقافية، أبرزها مهرجانات الكتاب ومعارضه.

وأوضح أن أدب الطفل والناشئة حظي بأكثر من 300 كتاب ضمن إصدارات مشروع «كلمة للترجمة»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2007. كما خصصت جائزة الشيخ زايد للكتاب ضمن فروعها العشرة فرعاً لأدب الطفل والناشئة.

وأضاف: «تدعم منحة الترجمة التابعة للجائزة مؤلفي أدب الطفل، بهدف زيادة عدد الكتب العربية التي تتم ترجمتها ونشرها وتوزيعها خارج المنطقة العربية. وقد أصدرت المنحة 21 ترجمةً لكتب أدب الطفل الفائزة والمدرجة على القوائم القصيرة إلى عدد من لغات العالم».

واستعرض مشروعات المركز الأخرى الداعمة للأطفال والناشئة، ومن ضمنها مشروع «إصدارات» الذي نشر 118 كتاباً مؤلفاً ومترجماً، تزينت برسوم وصور مناسبة لمخيلة الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية. كما نشر المركز 18 كتاباً باللغة العربية لمؤلفين إماراتيين، وثمانية كتب لمؤلفات إماراتيات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية.