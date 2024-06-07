«الشارقة للتراث» في ضيافة جامعة بكين للغات والثقافة

زار وفد من إمارة الشارقة، ضم رئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور عبدالعزيز المسلم وعدداً من موظفي المعهد، جامعة بكين للغات والثقافة، حيث التقوا خليل لوه لين عميد عمداء الجامعة. وقال عبدالعزيز المسلم إن الزيارة استهدفت بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، لاسيما في المجالات الثقافية والتراثية والبحثية، واستعراض عدد من الورش الخاصة بالحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، وشملت إجراء جولة في أروقة الجامعة ومكتباتها والمرافق المحيطة بها. وأكد المسلم خلال الزيارة عمق العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية وتنوعها، وثراء المكون الثقافي والتراثي لدى البلدين، ما يفتح العديد من الفرص لإقامة الشراكات المتبادلة، وإطلاق مبادرات ثقافية وعلمية مشتركة خلال الفترة المقبلة.