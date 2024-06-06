انطلاق فعاليات مهرجان المستقبل 2024 في «إكسبو دبي»

انطلقت، أمس، فعاليات مهرجان المستقبل 2024 الذي تستضيفه دبي لأول مرة، وذلك في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي. يتضمن المهرجان سلسلة من الجلسات النقاشية التي تتناول أبرز الاتجاهات والإمكانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة عبر مختلف القطاعات.

وتنظم المهرجان الذي يستمر يومين «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع «تريند هنتر»، المنصة الرائدة لاستكشاف التوجهات الصاعدة وتسريع الابتكار. ويشكل الحدث العالمي فرصة لقادة القطاع والمبتكرين وهواة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لبحث آفاق الذكاء الاصطناعي وتأثيراته التحولية التي ستعيد رسم ملامح المستقبل.

وناقشت الجلسات الحوارية عدداً من الموضوعات، منها «الحضور النسائي في قطاع الذكاء الاصطناعي»، و«الذكاء الاصطناعي ونقطة التحول»، و«الابتكار في الرعاية الصحية»، و«الوتيرة المتسارعة للتغيير» التي سلطت الضوء على الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لتمكين الفرق من قيادة الابتكار واستباق التغييرات داخل المنظّمات التي يعملون ضمنها.

وضمت الجلسات عدداً من الخبراء العالميين مثل جوناثان براون، الرئيس التنفيذي للمبيعات بشركة «تريند هنتر»، وجيريمي غوتشي، الرئيس التنفيذي وخبير الابتكار لدى «تريند هنتر»، وشربل مخول، مدير حلول الذكاء الاصطناعي في «كانون ميديكال»، ومريم هاشم، مديرة الحلول والشراكات في «جي إي هيلث كير».