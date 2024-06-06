مستشفى برجيل يفتتح مركزاً شاملاً لمرض التصلب المتعدد في أبوظبي

افتتح مستشفى برجيل في أبوظبي مركزاً حديثاً ومتطوراً ومتخصصاً في تقديم الرعاية الشاملة لمرضى التصلب المتعدد، وسيعمل مركز برجيل للتصلب المتعدد كمركز متكامل، يوفر خدمات متنوعة مثل التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل وإدارة الأعراض، بالإضافة إلى الاستشارات الغذائية والدعم النفسي.

ويعتبر مرض التصلب العصبي المتعدد هو حالة مناعة ذاتية معقدة تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، وتؤثر الطبيعة المزمنة وغير المتوقعة للمرض بشكل كبير في القدرات الوظيفية، والصحة الجسدية والعاطفية، ونوعية الحياة بشكل عام.

ووفقاً لتقرير نشرته الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، فإن 2.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يتأثرون بهذه الحالة، وقُدر إجمالي معدل انتشار حالات التصلب المتعدد في دولة الإمارات في عامي 2011 و2016 بما يراوح بين 18 و19 حالة لكل 10 آلاف شخص. يجمع مركز برجيل للتصلب المتعدد بقيادة الدكتور هالبراشانث دي إس، استشاري طب الأعصاب، فريقاً من المتخصصين في الرعاية الصحية من ذوي المهارات العالية الذين يقدمون الرعاية الشخصية والدعم لمرضى التصلب المتعدد، ويضم الفريق الدكتور عطا غسان، أخصائي أمراض الأعصاب رئيس القسم، والدكتور محمد صلاح أحمد جامع، أخصائي أمراض الأعصاب، وممرضين متخصصين، وأطباء عيون أعصاب، وفريق إعادة التأهيل العصبي والمعالجين الجسديين والمهنيين ومعالجي الكلام والأطباء النفسيين لضمان معالجة جميع جوانب رعاية المرضى.

وقال الدكتور الدكتور هالبراشانث دي إس، «يتعاون فريقنا بشكل وثيق مع المرضى وعائلاتهم لتقليل هذه الأعراض، سواء تم تشخيص حالة المريض حديثاً أو كان يبحث عن استراتيجيات علاجية جديدة، فنحن هنا لتقديم الدعم والخبرة التي يحتاجها، هدفنا هو تقديم رعاية شخصية وشاملة تمكن المرضى من عيش حياتهم بشكل كامل». ويهدف مركز برجيل لمرض التصلب المتعدد إلى أن يكون المركز المفضل لرعاية مرض التصلب العصبي المتعدد والبحث والابتكار، حيث يُمكن للمرضى الاستفادة من التصوير بالرنين المغناطيسي المتطور بتقنية 3 تسلا، وتوافر التصوير المقطعي التوافقي البصري في الموقع والاختبار المعرفي العصبي للتشخيص والمراقبة الدقيقة، ويتميز المركز أيضاً بتقنيات إعادة التأهيل المتقدمة، بما في ذلك Walk Bot ومختبر تحليل المشي بالفيديو EMG.

بالإضافة إلى علاج مرض التصلب العصبي المتعدد، يتخصص المركز في مجموعة من الاضطرابات العصبية المناعية الذاتية، بما في ذلك التهاب النخاع والعصب البصري (مرض ديفيك)، والأمراض المرتبطة بمضادات MOG، والتهاب العصب البصري، والتهاب النخاع المستعرض، والتهاب الدماغ والنخاع المنتشر الحاد، والتهاب الدماغ المناعي الذاتي (ADEM).

وقال المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى برجيل أبوظبي، وليد توفيق، «إن تفاني مستشفى برجيل في التميز والرعاية الصحية يتجسد في إنشاء هذا المركز المتخصص، حيث يضع مركز برجيل لمرض التصلب المتعدد معياراً جديداً لرعاية المرضى في المنطقة من خلال تعزيز بيئة تعاونية، حيث تتلاقى التخصصات المتعددة».