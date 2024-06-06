أول أكاديمية طهي سعودية.. تعلم وتدرب بصرامة

يتدرب شبان وشابات في أكاديمية زادك، أول مؤسسة لتعليم الطهي في السعودية، بهدف توفير فرص عمل في قطاع السياحة المتنامي في البلاد.

تأسست الأكاديمية في عام 2016، وأطلقت أول برنامج يمنح شهادة متخصصة (دبلوم) في عام 2019.

وقال الطاهي محمد سليماني، الذي يدرس في الأكاديمية: «بدأ مشروع الأكاديمية مع فكرة إنشاء أول أكاديمية فنون طهي في المملكة العربية السعودية تُعنى بالشباب الشغوفين بهذا المجال في عام 2016 على يد مؤسس الأكاديمية رانيا المعلا، وكانت الدفعة الأولى في 2019».

وأضاف سليماني أن «برنامج (زادك) مزيج من التعليم الأكاديمي والتدريب العملي الصارم.

وذكر خريجون، مثل محمد البدر ورازان بوعلي، أنهم تلقوا عروض عمل من مؤسسات مرموقة بعد تخرجهم في الأكاديمية.