طريقة مبتكرة لإبعاد الشباب الصاخبين عن الشواطيء

توصلت الشرطة البلدية في فنلندا إلى حل غريب ولكن فعال لإبعاد الشباب والمراهقين الصاخبين عن شواطئها، وذلك عبر تشغيل الموسيقى الكلاسيكية عبر مكبرات الصوت بشكل يبدو أنه يؤثر بشكل فعال على مزاج الاحتفال لدى الشباب.

فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قامت البلدية بتشغيل الموسيقى الكلاسيكية من خلال مكبري صوت كبيرين على الشاطئ في هوكيلاهتي بين الساعة 6:30 مساءً وحتى 11:30 مساءً، فتردد صدى مقطوعة "الدانوب الأزرق" لشتراوس، و"الفصول الأربعة" لفيفالدي، و|آفي ماريا" لشوبرت.

وقال ميكو جوفونين من قسم شرطة أوسيما الغربية لموقع Yle المحلي إن طريقتهم تُستخدم في أجزاء أخرى من العالم أيضًا، ويبدو أنها تحقق التأثير المطلوب، وأوضح: "لسبب ما، الموسيقى الكلاسيكية لا تروق للشباب، إذ يبتعدون عن الأماكن التي توجد بها موسيقى كلاسيكية".

وأضاف أن القسم اختبر الطريقة منذ ست سنوات ونجحت بشكل جيد لدرجة أنهم بدأوا في طرح الموسيقى الكلاسيكية كل عام منذ ذلك الحين مشيرا أن الهدف الرئيسي هو إبعاد الشباب عن الماء.

وقال "من الأفضل لنا أن نبقي الصغار على الأراضي الجافة، ومن الجميل أن تأتي العائلات وتسبح هنا في الصباح عندما يكون الشاطئ نظيفا"، لافتا إلى أنه قبل اختبار المبادرة كان الشاطئ مكانا شعبيا ورائجا لحفلات نهاية الفصل الدراسي، والتي تخلف ورائها الكثير من القمامة والزجاج المكسور.