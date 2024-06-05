شاب مصري يحصد جائزة من أكبر مؤسسة للبرمجة في العالم

حصد شاب مصري جائزة المساهمة الدولية المتميزة من أكبر مؤسسة للبرمجة في العالم خلال البطولة الدولية للبرمجة التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الأقصر.

وقالت الأكاديمية العربية للعلوم ، في بيان صحفي، إنه تم منح جائزة المساهمة الدولية المتميزة لمؤسسة ICPC" للشاب المصري محمد منجي في نهائيات ICPC العالمية بالأقصر.

وأشارت إلى أن مدينة الأقصر استضافت قبل أيام البطولة الدولية للبرمجة، الحدث الأكبر في العالم بمجال البرمجيات ، بمشاركة 2500 متسابق من المصنفين كعباقرة في البرمجة من 111 دولة ، لافتة إلى أن الشاب منجي يعد الأصغر سناً باللجنة العليا لاستضافة وتنظيم الحدث في الأقصر ، ويعمل حاليا مدربا لأكثر من 500 طالب جامعي في مجال البرمجيات ويشرف على 70 فريقا يشاركون بمسابقات البرمجة المحلية والدولية .

وتمنح جائزة المساهمة الدولية المتميزة لمؤسسة ICPC إلى فرد أو مجموعة لعبت دورا أساسيا في نجاح النهوض بفن وعلم البرمجة التنافسية من خلال دعم مسابقة البرمجة الجماعية الدولية.

وطبقا للبيان ، تتطلع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لاستضافة الأوليمبياد الدولي للمعلوماتية لطلاب المدارس في سبتمبر المقبل بمشاركة 100 دولة للتأكيد على أهمية صناعة أجيال شابة قادرة علي المنافسة في البرمجة والذكاء الاصطناعي.