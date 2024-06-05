أيهما أكثر فائدة وأقل بالسعرات الحرارية.. الأرز الأبيض أم البني؟

يُعتبر الأرز أحد الأطباق الرئيسية على مائدة الطعام أثناء فترة الغداء. ويحظى بشعبية كبيرة بسبب مذاقه الشهي وفوائده الصحيّة.

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أميركا أن الأرز غذاء أساسي لأكثر من نصف عدد سكان العالم، يُزرع في أكثر من 100 دولة. وتأتي نسبة 90% من إجمالي الإنتاج العالمي من قارة آسيا تحديدًا.

يتواجد أكثر من 110 آلاف نوع من الأرز المزروع، يختلف في الجودة والمحتوى الغذائي، ويمكن تصنيفه إلى أرز أبيض وأرز بني بعد الحصاد.

ويتم استهلاك الأرز الأبيض على نطاق أوسع من الأرز البني. ويعود ذلك لعدة أسباب، تشمل ما يلي:

سهولة الطهي، الاستساغة، مدة الصلاحية.

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" أن الأرز الأبيض يُعتبر مصدرًا جيّدًا لحمض الفوليك، وهو أساسي للحوامل للمساعدة في نمو أطفالهن قبل الولادة.

وقد يكون الأرز الأبيض طعامًا مُفضّلًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الألياف، أو لديهم معدة حساسة.

ولكن، هذا لا يعني أنه ينبغي الإكثار من استهلاكه، حيث أظهرت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بالأرز الأبيض، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

في المقابل، يتفوق الأرز البني على الأرز الأبيض لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات، والمعادن الأساسية لجسم الإنسان، من بينها:

الألياف الغذائية: أوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الألياف تشكل جزءًا من نظام غذائي صحي، ويمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية. مثل الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.

المنغنيز: يُعتبر مفيدًا لصحة العظام، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Healthy SD" في أميركا.

المغنيسيوم: يُساعد القلب، والعضلات، والجهاز المناعي على العمل بشكل صحيح، كما يساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما فيها إنتاج الطاقة وتقلّص العضلات، بالإضافة إلى الحفاظ على الخلايا العصبية والعضلية.

النياسين: يُستخدم النياسين منذ فترة طويلة لخفض مستويات الدهون الثلاثية وزيادة مستويات كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك" في أمريكا. ويساعد هذا الكوليسترول "النافع" في التخلص من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "الضار" الموجود في مجرى الدم.

الفوسفور: تكمن أهمية الفوسفور في بناء عظام وأسنان قوية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية. ويتواجد في اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان، والأسماك، والدواجن، والأرز البني، والشوفان.

فيتامين "ب-6": يساعد فيتامين "ب" في تنشيط وتحفيز الجهاز المناعي.

السعرات الحرارية في الأرز الأبيض والأرز البني

يعتقد بعض الأشخاص، وتحديدًا مرضى السكري، أنهم يستطيعون تناول كميات أكبر من الأرز الأسمر لاحتوائه على سعرات حرارية أقل من الأرز الأبيض.، ولكن، ما مدى صحة هذه المعلومة؟

الحقيقة أن كمية السعرات الحرارية في الأرز الأبيض والأسمر متساوية. ولكن، لا يزال الأرز الأسمر، وتحديدًا الحبوب الكاملة، الخيار الأفضل لمرضى السكري كونه يحتوي على الألياف بشكل أكبر.