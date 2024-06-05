مع برواز دبي.. «سيلفي» بلون الذهب

من أقرب نقطة، وفي وسط «الإطار العملاق» تقريباً، شابان يلتقطان «سيلفي» بصحبة برواز دبي، في مهمة ليست سهلة، إذ تتطلب تكرار المحاولة من أجل الحصول على ألبوم صور يستوعب زوايا مختلفة من هذا المعلم الشاهق ذي التصميم المتفرد، والذي يتلألأ بلون الذهب تحت أشعة الشمس، ويبهر ضيوفه وهم على الأرض حتى من قبل الدخول إليه، ويشوّقهم بلحظات العبور على جسر بارتفاع 150 متراً، حيث ستكون المتعة حاضرة في أعلى محطة، وسط الإطلالات البانورامية المختلفة على وجهات المدينة الرائعة، حيث تتنقل العيون بين زمانين، في رحلة تجمع بين الماضي الأصيل والحاضر الزاهي.. وتعد بمستقبل حافل بالصروح والإنجازات الكبيرة.