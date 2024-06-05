اكتشاف جمجمة «إوزة عملاقة» انقرضت قبل آلاف السنين

عثر باحثون على جمجمة طائر عملاق في أستراليا انقرض منذ عشرات الآلاف من السنين.

وأوضح علماء من جامعة فليندرز في أديلايد أن «الحفريات وُجدت في عام 2019 بقاع بحيرة كالابونّا، وهي منطقة نائية تبعد نحو 600 كيلومتر شمال أديلايد».

وأشار الباحثون إلى أن الجمجمة سمحت لهم بإظهار شكل أنواع الطيور الضخمة المعروفة باسم «طائر الفك».

واكتشفت الجمجمة بجانب «حفريات شبه كاملة للجسم، ما يؤكد عزو الجمجمة إلى «طائر الفك»، حسبما ذكرت الجامعة في بيان أمس.

ووفقاً للباحثين، فإن «طيور الفك» التي كانت تجوب المناطق النائية الأسترالية على نطاق واسع، انقرضت منذ نحو 45 ألف عام. واكتشفت أول جمجمة من أنواع الطيور العملاقة في عام 1913، ولكن ثبت أنه من الصعب على العلماء إعادة بنائها، لأنها تضررت بشدة، حسبما كتبت المؤلفة الرئيسة، فيبي ماكينيرني، وزملاؤها في مقال نشر في مجلة «هيستوريكال بايولوجي» أول من أمس.

وسمحت الجمجمة المكتشفة حديثاً لفريق البحث باستنتاج أن الطائر العملاق كان يزن نحو 230 كيلوغراماً.

وقالت ماكينيرني: «كان لدى تلك الطيور فك علوي طويل ومتحرك مثل فك الببغاء، ولكنه على شكل (إوزة)، وفجوة واسعة وقوة عض قوية، والقدرة على سحق النباتات اللينة والفاكهة على سقف أفواهها».