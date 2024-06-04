مختصون: لا تجعلوا «العربية» غريبة بين أهلها

أكد الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة، الدكتور امحمد صافي المستغانمي، أهمية الممارسة اليومية في تعلم اللغة العربية الفصحى، وتقويم مسار الإنسان نحو الإتقان، مضيفاً: «لطالما كانت البادية مصدراً جوهرياً للغة العربية الأصيلة، حيث كان القدماء يرسلون أبناءهم إلى الصحراء ليتعلموا اللغة العربية السليمة، تماماً كما فعل الإمام الشافعي الذي أمضى 16 عاماً في قبيلة بني هذيل، واستفاد من تلك التجربة في فهم اللغة والشريعة».

وقال المستغانمي خلال استضافة المجمع «المجلس اللغوي التاسع» الذي ناقش دور اللغة العربية الفصحى في العصر الحديث تحت عنوان «اللغة العربية الفصحى بين الاكتساب والممارسة»: «تعد القراءة في عصرنا بمثابة الإقامة في البادية بالأمس، فتنشئة الأجيال على حب القراءة والمعرفة تعد أساساً لإتقان اللغة العربية، إذ لا يمكن لمن لا يملك المعرفة أن ينقلها، ولا يستطيع الناشئة ممارسة اللغة ببراعة دون الغوص في أعماق القراءة الواعية».

وأوضح أن الحفظ هو خزان المعرفة الذي لا ينضب، والقراءة تضمن تكوين مستودع غني لدى الطالب يتيح له معرفة الأساليب والعبارات، وهكذا تصبح القراءة مفتاحاً يُضاف إلى الممارسة اليومية ويعززها، ما يُمكّن الطالب من إتقان اللغة وتوظيفها بكفاءة.

من ناحيته، شارك رئيس إدارة البحوث والترجمة في مؤسسة سدرة لدمج ذوي الإعاقة الدكتور أبوصالح أنيس لقمان، الحضور تجربته العملية في مجال تعزيز استخدام اللغة العربية الفصحى في الحياة اليومية، وسط جمع من المتخصصين والطلاب من غير الناطقين بالعربية.

وحذر من تحول اللغة العربية الفصحى إلى لغة غريبة عن الأطفال، وكأنها لغة أجنبية، مؤكداً أنها مسألة ذات تبعات خطيرة، لأن ذلك يهدد جوهر الهوية الثقافية ويعوق النمو الفكري. ورد على من يقول إن الغاية من اللغة هي التواصل، وهو حاصل بالعامية، قائلاً: «اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، لأن التواصل واحد من عشرات الغايات للغة، إذ قد يكون بالإشارة مثلاً، أما اللغة في الحقيقة فهي أداة التفكير، والفصحى هي الأساس المتين الذي يمكّن الإنسان من التعبير عن أعمق المعاني والأفكار، ونحن لا نطالب بالتوقف عن الحديث بالعامية في التواصل اليومي، لكن اللغة العربية الفصحى بتاريخها العريق ومكانتها العلمية قادت العرب إلى الريادة في مختلف المجالات العلمية قروناً عديدة، ولاتزال تُعد من أرقى اللغات على مستوى العالم، ولا ينبغي علينا إهمالها».

وأضاف لقمان: «استشراف المستقبل والتقدم في مجالات البحث العلمي يتطلبان إتقان اللغة العربية الفصحى بقواعدها الدقيقة وأساليبها الراقية، والأبحاث العلمية في كل اللغات تُكتب دوماً بلغة فصحى تُعبر عن الدقة والعمق في المعرفة، ما يُسهم في تطوير الفكر الإنساني وتعزيز الحوار العلمي البنّاء».

وحول الوسائل والأساليب التي تضمن حضور العربية الفصحى في المجتمعات، رأى الدكتور لقمان، أن «دولة الإمارات تتبوأ مكانة رائدة في المناهج التعليمية المتقدمة، ومبادرات خدمة العربية، مثل وثيقة اللغة العربية وميثاقها، والمطلوب هو أن نعزز استخدام الفصحى واقعاً عملياً على المستويات الأكاديمية وفي الخطابات الرسمية والمراسلات الحكومية. وفي تجربتي الشخصية، حرصت على التحدث بالفصحى مع طلابي حتى الصغار منهم، ورغم الضحك في البداية والاندهاش في بداية الأمر حيث كان الطلاب يعجبون من الحديث بالفصحى فقط حتى في الشؤون العادية، فإن النتائج الإيجابية على تحصيلهم الأكاديمي كانت واضحة، ومن الضروري الالتزام بالفصحى ولو ساعة واحدة يومياً، لضمان استمرارية هذا التراث اللغوي الغني».

تجربة حية

تحدث الدكتور أبوصالح أنيس لقمان حول تجربته مع اللغة العربية، وقال إنه نشأ في بيئة لا يتحدث الناس فيها بالعربية، مضيفاً: «كانت القصص القرآنية بمثابة مفتاح لفهم اللغة العربية بالنسبة لي، إذ أتاحت لي التعرف إلى سياق وأساليب اللغة المتنوعة، ومن خلال التكرار المستمر للآيات والحوارات العامة تشربت بناء الجملة العربية، وأتقنت تطبيق القواعد النحوية في حياتي اليومية».

امحمد صافي المستغانمي:

. تنشئة الأجيال على حب القراءة والمعرفة تعد أساساً لإتقان اللغة العربية.

أبوصالح لقمان:

. استشراف المستقبل والتقدم العلمي يتطلبان إتقان اللغة العربية الفصحى.