«6 درجات» يحتفي بأعمال 98 طالباً في التصميم والعمارة والإبداع

احتفلت كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة بأعمال 98 من طلبتها الخريجين المتميزة، في معرض الخريجين السنوي «ست درجات»، الذي افتتحته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور ممثلي الصناعات والمجتمعات الإبداعية المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض المعرض أعمال الطلبة الخريجين في مجالات العمارة والتصميم الداخلي وإدارة التصميم وتصميم الوسائط المتعددة والاتصال المرئي والتخطيط الحضري. ورافق المعرض إصدار خاص سلط الضوء على أعمال مختارة للطلبة. كما شهد اليوم الأول من المعرض تكريم 14 طالباً وطالبة، وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العمارة والفن والتصميم، على أعمالهم المتميزة خلال العام الدراسي.

وتضمن المعرض مشاريع طلابية إبداعية تناولت موضوعات متنوعة، مثل مركز الشارقة للسينما والإعلام، وسوق ليلي خفي في بيروت، وواحة مرنة تعمل على تسخير المياه الجوفية لتحقيق استقلالية الموارد في منطقة الخليج، وأساليب رسم خرائط بديلة توثق فعلياً التفاعلات الاجتماعية والبيئية داخل المناطق الصناعية في الشارقة، ومفهوم الاندماج الحضري في دولة الإمارات، وتصميم مساحات تعليمية خاصة بالتصميم والبناء، ومشروع سكني يمزج تقاليد المجتمع الإماراتي مع التركيز على الخصوصية، وغير ذلك كثير.

وتخلل المعرض حفل تكريم خاص، حيث حصل كل من الطلبة يارا مصطفى سليمان (عمارة)، ولين مأمون عفانة (تصميم داخلي)، وكارول ماهر بيباوي (تصميم وسائط متعددة)، وبيتينا فرانا رودريكس (اتصال بصري)، وتسنيم ظافر حسامي (إدارة التصميم)، وسانيا حصل بارامبثكاندي شانافاز (تخطيط حضري) على جائزة العميد للتميز الأكاديمي لإنجازاتهم الاستثنائية على مدار سنوات دراستهم في الكلية والجامعة.

كما ذهبت جائزة «ماد» التي هي اختصار بالإنجليزية لمعاني التحفيز والسلوك والإخلاص والتفاني، للطلبة سارة محمد محمد (عمارة)، وشهد حسني شلق (تصميم داخلي)، ويمنى بدر بدر (تصميم وسائط متعددة)، وعائشة ماريا فرنانديز (اتصال بصري)، ورقية اللقيس (إدارة التصميم) ومرام مبارك علي (تخطيط حضري).

كما تم تكريم الطالبتين سلمى أشرف إبراهيم (تصميم وسائط متعددة) وزينب أوغاي جوهري (عمارة) لقيادتهما التنظيمية المثالية وخدمتهما للجامعة، وتعزيز أهداف الكلية وإسهاماتهما المجتمعية.

ويستمر معرض «ست درجات» في الفترة من 1 إلى 8 يونيو في الجناح «ب» في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.