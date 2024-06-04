الملياردير «عريساً» للمرة الخامسة.. في عمر الـ 93

للمرة الخامسة وهو في عمر الـ93، تزوج قطب الإعلام روبرت مردوخ، في حفل نظم في مزرعة الكروم التي يملكها في كاليفورنيا.

وتزوج مردوخ بعالمة البيولوجيا الجزيئية الروسية المتقاعدة إيلينا جوكوفا (67 عاماً) أول من أمس، بعد ظهور تقارير عن خطبتهما للمرة الأولى في مارس الماضي.

وظهر مردوخ، في صور الزفاف التي نشرتها وسائل الإعلام، وهو يرتدي بدلة سوداء ورابطة عنق صفراء، وهو يبتسم بجوار زوجته الجديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويمتلك مردوخ، المولود في أستراليا والذي تضم إمبراطوريته الإعلامية صحيفة وول ستريت جورنال وقناة فوكس نيوز وغيرهما من وسائل الإعلام المؤثرة، مع عائلته شبكة تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وفق مجلة فوربس.

وذكرت تقارير إخبارية أن من بين الضيوف الذين حضروا حفل الزفاف روبرت كرافت (82 عاماً)، مالك فريق نيو إنغلاند باتريوتس الأميركي لكرة القدم، وزوجته دانا بلومبرغ البالغة 50 عاماً.

وسبق للملياردير الأسترالي المولد أن تزوج أربع مرات، كان آخرها من عارضة الأزياء جيري هول.