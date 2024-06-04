صيف مدينة إكسبو دبي.. قصص محفزة وموسيقى واستدامة

كشفت مدينة إكسبو دبي أمس، عن فعاليات الموسم الصيفي، التي تتضمن معسكرات صيفية ودخولاً مجانياً للأطفال إلى الأجنحة وحفلات موسيقية، من يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وستكون أجنحة «تيرا» و«ألف» و«الرؤية» وجناح المرأة ومتحف إكسبو 2020 دبي و«قصص أمم» مفتوحة للزوار.

وتحتفل مدينة إكسبو دبي وموانئ دبي العالمية اليوم، باليوم العالمي للمحيطات باستضافة متخصصين في الاستدامة وصناع سياسات وقادة أعمال ومهندسي مدن وشباب.

وتستضيف المدينة غداً مسيرة ليوم البيئة العالمي من بوابة الاستدامة مع شروق الشمس، كما يعرض جناح تيرا السبت المقبل بالشراكة مع سينما عقيل قصصاً محفزة على التغيير الإيجابي.

وستقدم فرقة أوركسترا الفردوس النسائية اعتباراً من الخامس من يوليو المقبل أربع حفلات موسيقية، كما تعود المعسكرات الصيفية الشهيرة في مدينة إكسبو دبي للصغار الذين تراوح أعمارهم بين خمسة إلى 12 عاماً، وتتضمن ورش عمل عن الروبوتات والتخييم في «تيرا» والتصوير الفوتوغرافي واللياقة البدنية والحرف اليدوية.