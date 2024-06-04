حدادون يعملون على إعادة بناء سفينة فايكنغ في الدنمارك

مقابل مضيق في الدنمارك، توفّر مجموعة من الحدادين مساعدة لإعادة بناء قارب من حقبة الفايكنغ، بهدف التوصّل إلى فهم أفضل لأسرار التنقّل البحري التي اعتمدها المحاربون الإسكندنافيون قبل 1000 عام.

ووسط أصوات طقطقة المعادن، يعيد فريق من المدرسة الوطنية للحدادة في المملكة المتحدة تصنيع «سكولديليف 5»، وهي سفينة حربية يبلغ طولها 17 متراً تُعرض بقاياها في متحف روسكيلده.

وقال روان تايلور، بينما يطرق طلابه الحديد الساخن: «نستكشف قدر الإمكان التقنيات التي استُخدمت في تلك المرحلة».

ويشير علماء الآثار إلى أنّ السفينة كانت جزءاً من أسطول حربي، وهي أصغر بكثير من أكبر سفينة فايكنغ اكتُشفت على الإطلاق.

وعُثر على «سكولديليف 5» في مضيق روسكيلده عام 1962، بعد مرور نحو 1000 عام على غرقها خلال محاولتها حماية المدينة من الغزاة.