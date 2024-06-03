كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية بـ 600 بالون قمامة!

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أرسلت نحو 600 بالون تحمل النفايات إلى البلاد، على الرغم من تحذيرات سيؤول من استمرار جارتها الشمالية في القيام باستفزازات «غير عقلانية».

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت نحو 600 بالون عبرت خط ترسيم الحدود العسكري الفاصل بين الكوريتين، وسقطت في العاصمة سيؤول وإقليم غيونغي المحيط بها منذ الساعة الثامنة مساء السبت.

وكانت البالونات الساقطة تحمل قطعاً مختلفة من القمامة، مثل أعقاب السجائر والورق والأكياس البلاستيكية، وفقاً لهيئة الأركان المشتركة.

وقد أرسلت كوريا الشمالية نحو 260 بالوناً تحمل النفايات والفضلات إلى الجنوب يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أن حذّرت من اتخاذ إجراءات رداً على بالونات المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي أرسلها النشطاء في كوريا الجنوبية.

ونصحت هيئة الأركان المشتركة الناس بعدم لمس هذه البالونات وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة منها، وحذرت من الأضرار المحتملة منها.

كما قالت حكومة مدينة سيؤول وإقليم غيونغي أمس (الأحد) إنها ستشغل مركز طوارئ على مدار الـ24 ساعة للاستجابة لمثل هذه الأجسام.