مقتل 20 راكباً بعد انقلاب قارب بنهر في أفغانستان

أعلن مسؤولون محليون من طالبان في أفغانستان/ مقتل 20 راكباً، بعد انقلاب قارب في نهر في ولاية ننكرهار في وقت مبكر من صباح السبت.

وذكر مكتب حاكم ولاية ننكرهار في بيان انتشال جثث 5 ضحايا، وتردد أن القارب كان يحمل 25 راكباً، بينهم نساء وأطفال، حسب وكالة "خاما برس "الأفغانية للأنباء.

وحسب التقرير، ضمت قائمة الضحايا نساء وأطفال. وأضاف أن الحادث وقع في منطقة "باسال" بمديرية مهمند دارا.